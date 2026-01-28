Эксперт объяснил попытки Европы выставить Трампа сумасшедшим

Эксперт РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что сообщения о «сумасшествии» президента США Дональда Трампа могут быть связаны с медиа-кампанией европейских политиков. Об этом он рассказал News.ru.

Ранее пять европейских дипломатов сообщили Politico, что премьер Словакии Робер Фицо рассказал лидерам ЕС о шокировавшей его встрече с Трампом. По словам источников издания, Фицо был обеспокоен «психологическим состоянием» президента США. Фицо, обычно поддерживающий Трампа, якобы назвал американского лидера «опасным» и «сумасшедшим».

По словам двух дипломатов, Фицо использовал такие слова, говоря о том, как президент США вел себя во время их встречи во Флориде 17 января. Разговор между Фицо и его европейскими коллегами якобы состоялся в Брюсселе 22 января в кулуарах экстренного саммита ЕС, организованного из-за угроз Трампа захватить Гренландию. Сам Фицо позже назвал это ложью.

Опасения по поводу здоровья президента США «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях», заявил один из источников Politico, представитель ЕС. Сам 79-летний Трамп неоднократно и категорически отрицал наличие у него каких-либо заболеваний, влияющих на когнитивные функции, и на этой неделе заявил журналистам, что не страдает болезнью Альцгеймера.

Блохин заявил, что Трамп гораздо живее своего предшественника Джо Байдена и по сравнению с ним «вообще огурчик». Американист отметил, что тот же подход республиканские медиа использовали в отношении Байдена, активно обсуждая его здоровье.