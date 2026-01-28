Медведев рассказал о ситуации с госуслугами в новых регионах до вхождения в Россию

В новых регионах России до вхождения в ее состав ситуация с госуслугами была хуже, чем в советские годы. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Всероссийского форума МФЦ, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых регионах до начала соответствующих работ ситуация была катастрофической.

«Естественно, там все было хуже, чем в период Советского Союза», — сказал Медведев.

Политик отметил, что на этих территориях еще осталось что внедрять, поскольку лишь порядка 75% жителей считают, что получили качественную услугу.

До этого замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что более ста социально-значимых госуслуг будет доступно для жителей Донбасса и Новороссии к началу 2026 года. Он добавил, что показатель количества электронных услуг на одного гражданина из новых регионов повысился с 4 до 6,79.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова в 2014 году. Согласно его результатам, за присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России в результате референдумов, проведенных в 2022 году.