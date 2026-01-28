Медведев: я был малограмотным, когда критиковал тестовую версию "Госуслуг"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев шутливо повинился, что был «малограмотным», когда назвал неудобной тестовую версию портала «Госуслуги».

Медведев пошутил, что был «малограмотным» в одном вопросе
Слова политика с выступления на Всероссийском форуме МФЦ в Москве передает ТАСС.

«Я сам малограмотный тогда был, не хватило квалификации», — признался политик.

Медведеву напомнил о критике «Госуслуг» ведущий пленарной сессии форума, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По словам министра, летом 2013 года политик называл неудобной процедуру регистрации, в которой «вообще фиг разберешься».

В ответ Медведев отметил, что тогда действительно было много разговоров, что зрелые люди могут не понять, как пользоваться порталом. По его словам, такая проблема появляется всегда, когда речь идет о цифровых преобразованиях, поскольку необходимо понимать, насколько к этому готово общество.