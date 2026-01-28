Медведев рассказал о жалобах россиян, живущих в Европе

Россияне жалуются, что в европейских странах невозможно жить из-за очередей и всяких платежей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве, его слова передает ТАСС.

Политик рассказал, что достаточно часто видит в соцсетях рассказы россиян о жизни в развитых европейских странах. Он признался, что ему «отрадно» читать, что жить там «невозможно».

«На стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач <...> уходит огромное количество времен», — заявил Медведев.

Названа сумма убытков Евросоюза из-за отказа от нефти из России

По его словам, в России госуслуги во всех отношениях «гораздо круче», чем за рубежом. Он обратил внимание, что РФ — современное открытое государство, которое взаимодействует с гражданами по любому вопросу.