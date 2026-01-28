В МИД прокомментировали высказывание Тимошенко в суде в адрес украинских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о текущей власти, прозвучавшее в суде. По её мнению, это яркое свидетельство внутренних процессов, происходящих на Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова обратила внимание на слова Тимошенко, сказанные на судебном заседании на прошлой неделе. Бывший премьер-министр заявила, что будет находиться в стране, пока Украина «не будет освобождена от фашистского режима».

«Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там всё говорят, перемоги, уже они называют Зеленского фашистом», — заявила российский дипломат.

По ее словам, все, что сделал глава киевского режима вместе со своей командой и всей властью, на Украине называют фашизмом.

Дипломат подчеркнула, что такая риторика фигуры, известной своей антироссийской позицией, особенно показательна. Она напомнила, что Тимошенко в прошлом публично высказывалась о необходимости «расправиться» с Россией. Она отметила, что было удивительно услышать слова о фашистской власти от украинского политика, известного своей прокиевской позицией.