Названа главная внешнеполитическая цель Трампа на ближайший год

Lenta.ru

Ключевой внешнеполитической целью президента США Дональда Трампа на ближайший год остается смена режима на Кубе.

Названа главная внешнеполитическая цель Трампа на ближайший год
© Лента.Ru

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Одной из ключевых целей для Трампа остается смена режима на Кубе», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в этом году американский лидер будет предпринимать новые шаги для дальнейшего укрепления доминирования США в Западном полушарии. С другой стороны, именно свержение режима на Кубе Трамп хочет сделать частью своего политического наследия, считает политолог.

Ранее Дмитрий Суслов назвал неожиданное решение Трампа в первый год президентства. Американский лидер сосредоточился на Западном полушарии, хотя от него ожидали ожесточенной борьбы с Китаем.