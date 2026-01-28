Матвиенко назвала отличие российских выборов от украинских

Отличие российских выборов от украинских заключается в том, что они проводятся в соответствии с конституцией, в то время как киевский режим фактически узурпировал власть в стране.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В период весенней сессии стартует избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы, а также ряд региональных и муниципальных избирательных кампаний. Хочу подчеркнуть, что, в отличие от киевского режима, чьи главари отменили выборы и фактически узурпировали власть, в России выборы проводятся в установленные конституцией нашей страны порядки и сроки", - сказала она на пленарном заседании.

При этом, по словам Матвиенко, необходимо максимально внимательно отнестись к безопасности избирателей, пресекать возможные провокации, попытки вмешательства в избирательный процесс нашей страны извне.