Матвиенко рассказала о новых мерах поддержки молодых семей в России

Россия в 2026 году сохранит курс на укрепление престижа многодетности и поддержку студенческих семей.

Об этом в ходе пленарного заседания 28 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В числе приоритетов палаты — укрепление мер поддержки семей с детьми. Отмечу, что большинство предложений, озвученных на заседании президентского совета, учтены в Плане мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, утвержденном правительством, — подчеркнула Матвиенко. — Главные из них касаются укрепления престижа многодетности, а также поддержки студенческих семей».

По словам председателя Совфеда, ключевым принципом станет правило «чем больше детей в семье — тем шире меры поддержки».

