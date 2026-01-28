Названо самое неожиданное решение Трампа за первый год президентства

Президент США Дональд Трамп сосредоточился на Западном полушарии, хотя от него ожидали продолжения борьбы с Китаем.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Ожидалось, что администрация сосредоточится на противостоянии с Китаем. Вместо этого приоритетом стало доминирование в Западном полушарии», — указал он.

По словам политолога, Трамп пытался развязать торговую войну с КНР, однако очень быстро оценил, что победить в ней сложно. В администрации решили, что страна не готова к открытому столкновению, и поэтому был взят курс на стабилизацию китайско-американских отношений, считает эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов объяснил значение Совета мира для конфликта на Украине. По его мнению, включение украинского урегулирования в повестку дня Совета будет невыгодно для России.