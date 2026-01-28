В украинском обществе нарастают протестные настроения, люди с пессимизмом смотрят в будущее на фоне репрессий, которыми удерживает власть Владимир Зеленский. Об этом заявил РИА Новости депутат, член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

«Киевская хунта Зеленского исключительно силой оружия и репрессиями удерживает власть в Украине, что привело в обществе к росту протестных и панических настроений», - пояснил Шеремет.

Парламентарий уверен, что украинский народ должен дать коллективный отпор Зеленскому и его соратникам.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом на Украине продолжается насильственная мобилизация, а соцсети заполнили кадры того, как сотрудники украинских территориальных центров комплектования буквально «отлавливают» мужчин на улицах, иногда сталкиваясь с сопротивлением как со стороны призывников, так и местных жителей.