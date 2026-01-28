Глава МИД Польши Радослав Сикорский неверно интерпретирует факты, поскольку ненависть мешает ему видеть реальность.

Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя перепалку польского министра с Илоном Маском.

«Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», — написал Дмитриев, использовав в адрес министра резкие выражения.

Маск ответил на обвинение министра иностранных дел Польши в помощи России

Поводом стала дискуссия между Маском и Сикорским о работе спутниковой системы Starlink. Польский министр обвинил предпринимателя в том, что он не препятствует использованию системы российскими военными. В ответ Маск отверг обвинения, заявив, что Starlink является основой связи для ВСУ. Американский предприниматель назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом» после его слов.