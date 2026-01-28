Захарова сравнила НАТО со стадом овец во главе с волком в овечьей шкуре

Североатлантический альянс напоминает стадо послушных овец, которым погоняет волк в овечьей шкуре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат отметила, что в свое время членов НАТО "загоняли в альянс как стадо овец", ничего им не объясняя.