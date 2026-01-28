В МИД России заявили о «панике» в НАТО

Внутри НАТО царит «паника» из-за невозможности подать жалобу на действия США в отношении Гренландии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

© Газета.Ru

«Внутри альянса, конечно, паника, потому что они понимают, что это для них цуцванг, а куда идти жаловаться? Их же приучили, что жаловаться можно только внутри НАТО на тех, кто находится вне НАТО. А пункта о том, как жаловаться внутри НАТО на тех, кто в НАТО находится, там нет», — отметила Захарова.

Она также прокомментировала попытки связать интерес США к Гренландии с влиянием России и Китая, назвав эту историю «абсолютно придуманной».

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии. Среди его пунктов есть запрет на инвестиции России и Китая в экономику острова, оно также включает создание командного центра Североатлантического альянса в Гренландии и предоставление американцам доступа к полезным ископаемым и введение для США «исключительного» режима.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.