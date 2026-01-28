Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам и мирному населению ради срыва переговоров.

Захарова заявила, что режим Зеленского отвечает на контакты и попытки обсуждения мира ударами по мирному населению и социальным объектам, передает радио Sputnik.

«Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения», – заявила Захарова.

По словам дипломата, такие действия не связаны с необходимостью ведения боевых действий или обстоятельствами на поле боя. Захарова уверена, что основной целью подобных атак является срыв любых обсуждений и продвижения к миру. Она подчеркнула, что подобная тактика подчеркивает нежелание украинских властей идти на реальные переговоры.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что бывшие соратники Зеленского внутри Украины называют его фашистом. По словам Захаровой, даже те, кто ранее поддерживал украинского лидера, начали выражать отчаяние и используют в его адрес жесткие определения. Она добавила, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко называла ситуацию на Украине проявлением фашизма.

Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц.

Киевляне пожелали Зеленскому скорейшего изгнания и адекватности.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия мирных переговоров.