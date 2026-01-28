Трампу стало не до смеха: Путин тонко уколол США за стремление овладеть Гренландией

Попытки американского президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию привлекли большое внимание к ситуации в Арктике. Регион, который десятилетиями не вызывал никакого интереса у стран Запада, фактически в одночасье стал едва ли не самой обсуждаемой темой. По словам китайских журналистов, на фоне происходящего даже Владимир Путин не смог удержаться от шуток. Такие данные приводит издание Baijiahao.

© kremlin.ru

На днях российский президент провел встречу со студентами Московского физико-технического института, где разговор коснулся Арктики. Путин поделился планами по освоению региона. Затем он произнес шутку, от которой США точно будет не до смеха. Политик поиронизировал над тем, что в Арктике сейчас пытаются закрепиться даже те страны, которые имеют к ней довольно мало отношения.

Путин высказался о Гренландии

«Как мы теперь знаем, не только арктические страны, но и многие другие государства уделяют пристальное внимание динамике арктического региона», – пошутил Путин.

После его слов в зале раздался смех. Студенты подтвердили, что многие государства сейчас активно следят за ситуацией в Арктике. В Китае при этом подметили, что глава государства тонко уколол США за их стремление овладеть Гренландией.

Россия, обладая самой протяженной береговой линией в Арктике, давно стремится развивать этот суровый регион. Однако теперь ей пытаются составить конкуренцию Штаты, которые, не имея значительного влияния, пытаются завоевать его довольно экстравагантными способами, передает АБН24.

