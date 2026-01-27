Захарова назвала глумлением над памятью жертв Холокоста слова президента Польши

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о роли советских воинов в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме являются "глумлением над памятью жертв Холокоста". Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, выступая на памятной церемонии в музее Освенцима, Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря Красной армией, при этом обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны и начале Холокоста.

"Это глумление надо памятью жертв Холокоста", - охарактеризовала его слова дипломат.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных.

Решением ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс. Этот музей организует 27 января памятные мероприятия. Представители РФ от польских властей приглашения на них не получили.