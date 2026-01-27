Российскую сторону не приглашают на мероприятия, посвященные памяти жертв холокоста в связи с попытками сфальсифицировать историю. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«На протяжении последних нескольких лет слово российской делегации не предоставляют. Мы имеем дело с тем, что мероприятие нацелено на фальсификацию истории. Ни слова о том, кто на самом деле освобождал лагерь Аушвиц», - отметил дипломат.

Ордаш подчеркнул, что целью Москвы остается не дать польскому обществу забыть эти факты. Он также подчеркнул, что главное самим не забывать историю.

«Российская делегация раньше регулярно приглашалась на мероприятия по случаю дня памяти жертв холокоста. Мы были в числе главных выступающих. но потом в Польше ветер подул в другую сторону», - добавил дипломат.

Напомним, 27-го января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. В годы войны там погибли миллион 400 тысяч человек, большинство из них были евреями.

Мероприятия в международный день памяти жертв Холокоста прошли во многих городах и странах. Традиционно, главное из них - у «стены смерти» в Аушвице, который находится на территории Польши. Участие приняли выжившие узники, а также иностранные делегации. Российскую в этот раз, как и последние несколько лет, на церемонию не пригласили. А накануне, в заявлении по случаю 81-й годовщины освобождения «лагеря смерти» Еврокомиссия ни словом не упомянула роль Красной армии.