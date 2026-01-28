Слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности президента Украины Владимира Зеленского к встрече с российским лидером Владимиром Путиным являются ложью.

Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Пока, на мой взгляд, эта встреча Путина и Зеленского не подготовлена, если теоретически рассуждать о том, может ли она состояться. Кроме того, только вчера Сибига заявлял следующее: «Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией», — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что глава МИД Украины таким образом манипулирует словами, поэтому степень доверия к ним крайне низкая.

Раскрыто, какие два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным

До этого Сибига заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.