В МИД Украины сделали заявление о встрече с Лавровым

Необходимости в организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Андрея Сибиги нет. Об этом заявил глава МИД Украины в интервью «Европейской правде».

© Lenta.ru

«Нет, я не вижу такой необходимости», — подтвердил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины рассказал, какие два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным

По его словам, Москва и Киев не должны создавать параллельные треки. Он напомнил, что в уже сформированные переговорные команды стран входят представители МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине. По словам американского политика, оно находится уже «на подходе».