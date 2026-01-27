В МИД РФ ответили на претензии Молдавии к России

Заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении Москвы к Кишиневу не имеет оснований. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликовнном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания», — отметила дилломат.

Захарова: Россия надеется, что Молдавия примет верительные грамоты у посла

27 января президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении, как она сделала это якобы с Грузией. Она заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия «вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Санду утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

Ранее в России заявили о шантаже Евросоюза в отношении Молдавии.