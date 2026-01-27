Захарова: Россия надеется, что Молдавия примет верительные грамоты у посла

Российская сторона надеется, что молдавское руководство примет верительные грамоты у посла Олега Озерова.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется надеяться, что в Кишинёве не будут дополнять историю дипломатии ещё одним случаем, когда руководство страны-участницы Венской конвенции 1961 года оказывается неспособным принять верительные грамоты у посла иностранного государства, с которым у неё имеются дипломатические отношения», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

До этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сказал, что посол Озеров не вручит верительные грамоты, «пока со стороны России будет такое вызывающее отношение».

Захарова подчеркнула, что эти слова не имеют оснований.