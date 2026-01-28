В российском МИДе отвергли обвинения Кишинева в «вызывающем» поведении Москвы

Заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении России к Кишиневу не соответствует действительности. Москва уважает суверенитет республики и не вмешивается в ее внутренние дела, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий был дан в связи с высказываниями Гросу о том, что посол России в Кишиневе Олег Озеров якобы не сможет вручить верительные грамоты из-за позиции Москвы и рискует остаться единственным неаккредитованным дипломатом. Захарова отметила, что подобная трактовка искажает ситуацию.

Захарова: МИД РФ изучает предложение о вступлении в Совет мира

В МИД пояснили, что речь идет не об отсутствии аккредитации у российского посла. Все необходимые процедуры, предусмотренные дипломатической практикой, были выполнены. Россия получила агреман, передала копии верительных грамот в молдавское внешнеполитическое ведомство и оформила аккредитацию. Препятствием остается уклонение президента Молдавии от принятия оригиналов документов.

Захарова подчеркнула, что обвинения в адрес Москвы не имеют оснований. Российские дипломаты, по ее словам, работают профессионально, защищают интересы своей страны и граждан, а также строго соблюдают законы и обычаи государства пребывания.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в истории дипломатии уже фиксировались случаи, когда верительные грамоты не вручались до окончания срока полномочий послов. Причинами, как правило, становилась внутренняя ситуация в стране пребывания, включая недееспособность или болезнь главы государства, а не действия направляющей стороны.

В заключение Захарова выразила надежду, что Кишинев не станет создавать прецедент, при котором руководство государства — участника Венской конвенции 1961 года — оказывается неспособным принять верительные грамоты у посла страны, с которой поддерживаются дипломатические отношения.