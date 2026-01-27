Дмитриев сравнил США с "папочкой" Европы, который может рассудить спор "детей"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил спор министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро и генерального секретаря НАТО Марка Рютте с детской ссорой, которую могут рассудить США, как "папочка" европейских стран.

"Когда дети ссорятся, "папочка" решает", - написал он в X, комментируя слова министра по делам Европы и иностранных дел Франции.

Ранее Барро в X отверг заявления Рютте о том, что Европа не может защитить себя без Соединенных Штатов.

"Даже США с этим согласны. Это европейский столп НАТО", - писал он.

Генсек Североатлантического альянса до этого заявлял, что Европа не может защитить себя без Соединенных Штатов, а те, кто считает, что это возможно, тешат себя иллюзиями.