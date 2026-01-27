О чем говорят в Госдуме сегодня: полная блокировка Telegram и онлайн-казино в России

В Госдуме выступили с предложением запретить агрегаторам такси увеличивать стоимость поездок в плохую погоду, назвали сроки возможной блокировки Telegram и оценили идею о легализации онлайн-казино. О чем еще говорили российские парламентарии 27 января — в материале «Рамблера».

Запрет повышать цены на такси из-за непогоды

Необходимо ограничить агрегаторам такси возможность резко увеличивать автоматически стоимость поездок в плохую погоду. Такое предложение высказал депутат Госдумы Николай Новичков, пишет News.ru.

По его мнению, все повышения цен на поездки в такси должны быть мотивированными и обоснованными.

«В конце концов, есть антимонопольное законодательство, и это стихийное повышение цен должно иметь верхний потолок», — заявил Новичков, предложив постепенно снижать планку с 50% до 40% и в конечном итоге до 20%.

Регистр данных о беременных

В России с 1 марта 2026 года появится регистр данных о беременных, куда будет включена информация о вставших на учет в срок до 12 недель, об исходе беременности, наличии критических акушерских состояний и сведения о детях, в том числе с врожденными аномалиями. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева.

По ее словам, регистр позволит оценить ситуацию с деторождением в режиме реального времени, а также оперативно реагировать на вопросы, требующие вмешательства со стороны медицинского сообщества и властей.

«Все управленческие действия позволят повысить качество медицинской помощи, а также укрепить материнское и детское здоровье», — заявила парламентарий.

Подвиг Ленинграда

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады - великий подвиг. Необходимо защищать правду о событиях Великой Отечественной войны, заявил в своем Telegram-канале в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня, является одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады - великий подвиг нашего народа. Мы должны делать все, чтобы быть достойными его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живем», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Сроки полной блокировки Telegram в России

Блокировка Telegram возможна к сентябрю 2026 года и может проводиться по схеме YouTube. Такое предположение высказал в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Делягин отметил, что он лично ожидает закрытие Telegram к выборам, которые пройдут осенью.

«Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере запрещенного Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), там осталось примерно половины аудитории. Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса», — пояснил он.

Легализация в России онлайн-казино

Инициатива министра финансов Антона Силуанова по легализации в России онлайн-казино нуждается в оценке и обсуждении, с таким решением торопиться не следует. Об этом заявил Life.ru глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он иронично отметил, что может «Силуанов сам играет в казино».

«Честно говоря, у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Здесь позиция каждого важна. Не думаю, что нам надо сразу снимать все барьеры», — подчеркнул Слуцкий.

Напомним, что с 1 июля 2009 года азартные игры в России были запрещены везде, кроме специально выделенных зон. Таким образом, сходит в казино можно в Приморском, Краснодарском, Алтайском краях, в Крыму и Калининградской области.