Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.

У монумента главу государства встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Путин возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, отдавая дань памяти тысяч людей, пожертвовавших своими жизнями, защищая этот важнейший плацдарм.

Невский пятачок - одна из самых трагических и героических страниц в истории Ленинградской битвы. С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино и прорвать блокаду Ленинграда. В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций, закрепившись на клочке прибрежной земли. Сражения за эти территории вошли в историю как Невский пятачок и продолжались до 1943 года.

Защитники Невского пятачка ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное число понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, по разным оценкам, это свыше 100 тысяч человек. Среди тех, кто воевал на Невском пятачке, был и отец президента России Владимира Путина - Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому - на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой берег реки, где находился ближайший госпиталь.

В 1972 году на месте боев был открыт памятник "Рубежный камень". Он входит в состав комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград "Зеленый пояс Славы". Монумент представляет собой врезанные друг в друга чугунный и гранитный кубы. На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".