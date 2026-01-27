Китай выразил готовность укреплять стратегическую координацию с Россией

Вооруженные силы Китая готовы укреплять стратегическую координацию и делать более насыщенным сотрудничество с РФ. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

"Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовывать важные договоренности, достигнутые между главами двух государств, укреплять стратегическую координацию, делать более содержательным наше сотрудничество, совершенствовать механизмы обменов, сообща усиливать потенциал для противодействия различным рискам и вызовам, совместными усилиями придавать позитивный импульс глобальной безопасности и стабильности", - приводит страница МО КНР в соцсети WeChat слова Дун Цзюня, который во вторник провел видеоконференцию с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Министр обороны Китая напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российского стратегического партнерства и 25-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Как уточнило МО Китая, Белоусов подтвердил готовность Москвы укреплять контакты с китайскими ВС, продвигать практическое сотрудничество, проводить совместные мероприятия и взаимодействовать в таких направлениях, как кадровая подготовка, выводить двустороннее стратегическое сотрудничество на более высокий уровень.