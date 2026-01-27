Путин: Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме

Россия всегда будет помнить о чудовищных преступлениях в Освенциме и героизме бойцов советской Красной армии, спасших еврейский и другие народы от уничтожения, подчеркнул российский президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

«Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внёс свой вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», — говорится в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что эти мемориальные мероприятия будут содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма, попыток возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии, а также помогать продвижению в обществе патриотических и гуманистических ценностей.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что Варшава не пригласила представителей российского посольства на мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.