Замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюзу стоило сменить курс в отношении России сразу после подрыва «Северных потоков». Об этом депутат рассказал News.ru.

Новиков считает, что объективные предпосылки для смены курса ЕС существовали «еще вчера». По его мнению, всё, что происходило с газопроводом, проложенным через Балтику, должно было послужить серьезным уроком для Брюсселя.

«Однако этого не произошло и сегодня, когда оказалось, что в США к власти могут приходить силы, которые скажут Европе: «Решайте свои проблемы самостоятельно», - подчеркнул он.

Депутат указал, что предыдущая администрация США требовала от европейских стран НАТО воинственности в отношении России, а теперь Вашингтон предлагает Европе воевать самостоятельно.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что настало время для диалога Европы с Россией. Она добавила, что необходимо определить, кто именно будет это делать, так как «голосов слишком много».

Мелони обратила внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон также высказался в пользу переговоров с Россией. А вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что «не через годы, а через месяцы» он снова сможет летать в Киев и Москву напрямую из Рима и Милана. Он отмечал, что Рим заинтересован в «наведении мостов» с Россией - возможно, даже быстрее, чем другие страны, у которых есть «свои мотивы».