Зюганов призвал защитить Кубу от внешних угроз
В отношении Кубы, друга и союзника России, звучат угрозы со стороны руководства США, что является вызовом для каждого из нас. Об этом 27 января заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
По его мнению, президент США Дональд Трамп диктует свои условия, создавая «Совет мира» и похищая руководителей других государств. Зюганов считает, что это вызывает беспокойство в мире и необходимо сделать все, чтобы человечество ушло от опасной черты, когда от глобализации оно постепенно переходит к «трампизации».
Он напомнил, что Куба является морально политическим авторитетом для всего человечества — она выдерживала давление со стороны США на протяжении более чем 60 лет. По мнению лидера фракции, любая агрессия против очередного друга и союзника России может потрясти почти всю Латинскую Америку.
«Мы видели с вами в последнее время примеры Сирии и Венесуэлы. Сейчас на очередь они поставили Кубу. Мы должны прекрасно понимать, что это вызов каждому из нас. И поэтому, создав комитет в поддержку похищенного президента Венесуэлы, я приглашаю всех общественников активно в нем принять участие», — добавил Зюганов.