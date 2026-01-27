Зюганов призвал защитить Кубу от внешних угроз

В отношении Кубы, друга и союзника России, звучат угрозы со стороны руководства США, что является вызовом для каждого из нас. Об этом 27 января заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

© Парламентская газета

По его мнению, президент США Дональд Трамп диктует свои условия, создавая «Совет мира» и похищая руководителей других государств. Зюганов считает, что это вызывает беспокойство в мире и необходимо сделать все, чтобы человечество ушло от опасной черты, когда от глобализации оно постепенно переходит к «трампизации».

«США пока не захватили Гренландию, но уже получили все необходимое. Они похитили президента Венесуэлы Мадуро, но пока еще не освоили нефтяные прииски. Теперь они нацелились снова на Иран, а Трамп прямо заявил, что сделает все, чтобы "придушить" Кубу», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что Куба является морально политическим авторитетом для всего человечества — она выдерживала давление со стороны США на протяжении более чем 60 лет. По мнению лидера фракции, любая агрессия против очередного друга и союзника России может потрясти почти всю Латинскую Америку.