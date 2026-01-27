В ГД ответили строчками Евтушенко на слова немецкого генерала о войне с Россией

Призыв немецкого генерал-лейтенанта Геральда Функе к гражданам Германии готовиться к тяжелой войне с РФ является больной фантазией, которая обнажает его преступные желания. Об этом журналистам заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Призывы немецкого генерал-лейтенанта готовиться к тяжелой войне с Россией - это его личные больные фантазии, которые обнажают его собственные глубинные преступные желания, но которые не имеют ничего даже отдаленно общего с нами", - сказала депутат.

В качестве ответа на слова немецкого военного Яровая привела строки стихотворения Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?".

"Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны", - процитировала поэта вице-спикер Госдумы.

Она указала, что это стихотворение было написано в 1961 году и с того момента "ничего не изменилось".