Москалькова предложила открыть пункт пропуска между РФ и Украиной

Необходимо предусмотреть возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной. С таким предложением в ходе заседания фракции КПРФ высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Омбудсмен указала, что это необходимо для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов. Россияне не могут покинуть Украину через другие страны из-за истекшего срока действия документов, а дипломатические отношения между Москвой и Киевом в настоящее время отсутствуют.

Поэтому единственным вариантом для возвращения россиян остается работа уполномоченного по правам человека с международными организациями. По словам Москальковой, запрос на такую работу есть. Уточняется, что аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за последний год.

Ранее Москалькова рассказала, что обмены пленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы. Однако омбудсмен указала, что диалог с Украиной по вопросу обменов идет трудно. В последние 4 месяца они не осуществляются, так как украинская сторона выдвигает новые условия. Она добавила, что скоро собирается послать Киеву список пленных, которые находятся в России долгое время и которых необходимо забрать в первую очередь.