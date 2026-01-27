Слуцкий призвал проверить состояние линий электропередачи во всех регионах РФ

ЛДПР готовит обращение к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой поручить прокурорам во всех регионах проверить техническое состояние линий электропередачи с привлечением профильных специалистов. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Поводом для инициативы стала авария в Мурманской области, где уже третьи сутки действует режим чрезвычайной ситуации. По словам депутата, из-за сильных морозов и износа инфраструктуры обрушились пять опор ЛЭП, в результате чего без электроснабжения остались около 73 тыс. жителей Мурманска и ЗАТО Североморск.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

"По версии правоохранителей, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что при ликвидации последствий аварии в регионе проявился высокий уровень взаимопомощи со стороны местных жителей и бизнеса, однако, по его словам, основная причина произошедшего заключается в критическом состоянии инфраструктуры. Как отметил парламентарий, часть опор ЛЭП эксплуатировалась без модернизации более 40 лет.