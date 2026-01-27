Отношения России с недружественными государствами Запада изначально складывались на фоне устойчивого дефицита взаимной симпатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внешнеполитическую обстановку накануне Дня освобождения Ленинграда от блокады.

По его словам, напряженность в диалоге с такими странами, как Польша и государства Прибалтики, имеет глубокие исторические корни. На протяжении веков, отметил представитель Кремля, в этих отношениях отсутствовали дружеские чувства, что со временем трансформировалось в устойчивую настороженность и недоверие к России.

Песков указал, что власти этих стран традиционно выстраивают политическую повестку на страхе перед Россией и ее демонизации. При этом смена руководства, по его оценке, не меняет общего вектора — новые политические элиты продолжают курс на конфронтацию и антироссийскую риторику.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такая линия является стратегической ошибкой для западных государств. По его словам, сотрудничество и добрососедские отношения с Россией принесли бы им значительно больше выгод, чем политика отчуждения и постоянного поиска угроз.

Ранее Песков также резко отреагировал на публикации западных СМИ, касающиеся якобы отсутствия атак на резиденцию президента России. Он назвал подобные утверждения безосновательными на фоне сообщений о нанесении ударов по государственным объектам в районе Валдая.