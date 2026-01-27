Европейские чиновники строят свои взгляды на лжи и ненавидят, когда их уличают в неправде, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Верный и важный момент. Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят всё отрицать», — написал он в социальной сети X.

Поводом для заявления стал ролик, в котором президент Финляндии Александр Стубб в интервью сначала заявил о способности Европы к самостоятельной обороне, а затем изменил своё мнение на противоположное.

Дмитриев прокомментировал это как пример системной проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию между США и Европой производной от европейского многолетнего лицемерия.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что в Европе сомневаются в нормализации отношений с США из-за Гренландии.