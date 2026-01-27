В МИД РФ назвали шокирующим отказ ФРГ платить всем блокадникам без исключений
Отказ Германии распространять компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда без дискриминации по национальному признаку вызывает шок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС.
По словам дипломата, позиция Берлина выглядит особенно цинично на фоне того, что Германия на протяжении десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, в том числе служившим в подразделениях СС и других признанных преступными структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, которые были напрямую причастны к блокаде Ленинграда.
Захарова подчеркнула, что речь идет не просто о принципиальном споре. По ее оценке, подобный подход означает возвращение к логике сегрегации людей по национальному признаку — той самой преступной идеологии, которая привела мир ко Второй мировой войне и стала одной из ее движущих сил.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что немецкая сторона, ссылаясь на надуманные основания, осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности — блокадникам-евреям, исключая остальных переживших осаду города.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно привлекали внимание к этой проблеме. По словам Захаровой, МИД направлял обращения к руководству еврейских неправительственных организаций с призывом публично осудить позицию ФРГ. Также оказывалось содействие в подготовке и распространении открытого обращения к правительству Германии от имени блокадников с требованием обеспечить выплаты всем, кто пережил блокаду Ленинграда, без каких-либо дискриминационных условий.