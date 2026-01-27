Отказ Германии распространять компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда без дискриминации по национальному признаку вызывает шок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, позиция Берлина выглядит особенно цинично на фоне того, что Германия на протяжении десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, в том числе служившим в подразделениях СС и других признанных преступными структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, которые были напрямую причастны к блокаде Ленинграда.

Захарова подчеркнула, что речь идет не просто о принципиальном споре. По ее оценке, подобный подход означает возвращение к логике сегрегации людей по национальному признаку — той самой преступной идеологии, которая привела мир ко Второй мировой войне и стала одной из ее движущих сил.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что немецкая сторона, ссылаясь на надуманные основания, осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности — блокадникам-евреям, исключая остальных переживших осаду города.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно привлекали внимание к этой проблеме. По словам Захаровой, МИД направлял обращения к руководству еврейских неправительственных организаций с призывом публично осудить позицию ФРГ. Также оказывалось содействие в подготовке и распространении открытого обращения к правительству Германии от имени блокадников с требованием обеспечить выплаты всем, кто пережил блокаду Ленинграда, без каких-либо дискриминационных условий.