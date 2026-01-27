В посольстве России высказались о переговорах с Эстонией по границе

Возобновление переговоров между Россией и Эстонией по ратификации договоров о границе в настоящий момент не представляется возможным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Договоры между Москвой и Таллином о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году. Необходимость ратификации соглашений обсуждалась до февраля 2022 года, отметил Абилов.

«С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным», — указал дипломат.

Ранее Абилов заявил, что территориальные претензии Эстонии к России относительно Печорского района Псковской области являются абсолютно неприемлемыми.