Путин встретится с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин в среду, 28 января, проведёт переговоры с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«28 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

В конце декабря министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани и глава сирийского Минобороны Мурхаф Абу Касра приезжали на переговоры в Москву.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Дамаск договорились развивать торгово-экономические связи на основе фундамента, который был заложен в прошлом.