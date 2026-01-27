Член правления финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с заявлением, призывающим международное сообщество признать Донбасс и Новороссию частью Российской Федерации.

В публикации в социальной сети X он заявил, что не верит в готовность Украины к миру и что вопрос этих регионов должен быть решён, так как русскоязычное население уже достаточно пострадало.

В США раскрыли, что Киев и Вашингтон задумали в Донбассе

Мема также провёл параллель с признанием Косова и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому проявить больше реализма, если тот действительно стремится к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что Франция заблокировала поставку британских ракет Storm Shadow Украине.