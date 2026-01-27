Простые немцы признают, что блокада Ленинграда с сентября 1941 года по январь 1944 года была геноцидом. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады, длившейся 872 дня.

"Даже немцы не сомневаются, что это был геноцид", - отметила в своем Telegram-канале экс-глава МИД Австрии и привела слова современного немецкого историка Йорга Ганценмюллера: "Блокада была начата не из-за военной необходимости, а была прежде всего способом геноцида".

Она также обратила внимание на выдержку из директивы начальника штаба ВМС Германии от 29 сентября 1941 года о планах Адольфа Гитлера в отношении города, который было решено "стереть с лица земли".

Руководитель центра G.O.R.K.l. отметила, что тогда "Берлин вместе со своими союзниками развязал войну на уничтожение, конечным пунктом которой был Восток".

"Речь шла также о ресурсах и стратегической глубине. И о разделении России", - добавила она.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.