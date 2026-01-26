Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат и попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.