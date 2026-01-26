Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко рассказал, что Москву просят прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины, однако при этом противник не оставляет попыток ударить по территории России при помощи беспилотников. Подробности беседы Путина и Дрозденко приводит РИА Новости.

© Global look

Губернатор Ленинградской области сообщил Путину о том, какие меры принимаются в регионе для защиты от атак вражеских беспилотников. По его словам, уже закончено строительство 16 объектов из 17.

«И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются]», — сказал Дрозденко.

«Да», — ответил ему на это Путин.

«А нас просят этого не делать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.