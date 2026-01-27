Франция уведомила посольство РФ о введении ограничений для дипломатов

МИД Франции официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов на территории страны.

Ограничения вступили в силу с 25 января и являются частью мер, согласованных странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

В посольстве России уточнили: теперь при въезде во Францию или при транзите через страну дипломаты России, аккредитованные в других государствах ЕС, должны заранее информировать французский МИД.

«Посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде или проезде транзитом наших коллег», – заявили в диппредставительстве.

При этом французская сторона пока не выдвигает дополнительных требований, выходящих за рамки решений Еврокомиссии.

Ранее МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.