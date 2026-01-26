Путин оценил проект Ленинградской области по реабилитации участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко похвалил проект региона по сопровождению реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Во время встречи Дрозденко рассказал, что в области запустили кластер комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей. По его словам, в рамках инициативы российские военные получают помощь по протезированию, обучению и трудоустройству.

Путин поинтересовался у губернатора, где находится сам центр. Глава региона отметил, что подобные центры расположены по всей территории Ленинградской области.

«Очень хорошие», — сказал Путин.

В декабре прошлого года Путин заявил, что между участниками СВО и защитниками в приграничных регионах нет никакой разницы. Президент отметил, что считает необходимым поддержать тяжело раненых бойцов. Он подчеркнул, что все военнослужащие без исключения выполняют одну и ту же задачу — защищают страну.

