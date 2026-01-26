Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украиной управляют люди с душевными расстройствами. Этим парламентарий в беседе с NEWS.ru объяснил насильственную мобилизацию и другие вопиющие случаи нарушения законов в стране.

Политик отметил, что попытки представить Украину «не Россией» породили массу проблем, многие из которых можно квалифицировать как проявление психических расстройств.

Он также подчеркнул, что в государстве, которым руководят явные безумцы, все будет не просто плохо, а кошмарно плохо.

Вассерман добавил, что его не удивляют те «пакости», которые исходят с Украины.