В Совфеде раскритиковали слова Сибиги о схеме подписания документов с РФ и США

Заявления главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что США подпишут отдельные двусторонние документы с Москвой и Киевом о мире, малопрофессиональны.

Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Украинский мининдел Сибига сильно удивляет! С какой стати этот деятель во всеуслышание объявляет о схеме подписания мирного плана по украинскому кризису с участием России и США в то время, как переговорный процесс еще продолжается? Налицо желание выглядеть солидным и всезнающим, но получилось глуповато и малопрофессионально", - отметил сенатор в Telegram-канале.

По его словам, с такими партнерами по переговорам "продвигаться вперед чрезвычайно трудно".

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 26 января Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча в Абу-Даби намечена на 1 февраля.