Путин встретился с губернатором Петербурга

Президент побеседовал с Александром Бегловым в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Губернатор рассказал главе государства о запуске в конце 2025 года движения по первому участку скоростной трамвайной линии «Славянка». Также Беглов сообщил о намерении властей запустить в Санкт-Петербурге в 2027 году 11 новых предприятий.

Кроме того, Владимир Путин встретился в Эрмитаже с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В прошлый раз они беседовали в марте 2025 года в Кремле и обсуждали меры поддержки участников спецоперации, а также актуальные для региона социально-экономические вопросы.