Песков назвал неверным фрагментарное обсуждение повестки по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фрагментарное обсуждение пунктов повестки по украинскому урегулированию является неверным подходом.

Об этом он сказал журналистам, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби.

«Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков отмечал, что переговоры в Абу-Даби проходили в непростой атмосфере.

Также он заявлял, что рассчитывать на высокую результативность первых трёхсторонних контактов с участием России, США и Украины было бы ошибочно.