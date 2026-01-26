В Кремле положительно оценили визит короля Малайзии в Россию

В Кремле назвали частный визит верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила в Россию хорошей возможностью обсудить максимально широкий спектр вопросов один на один с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

© Global look

«Частный визит — это очень хорошая возможность провести обсуждение без какой-то фиксированной повестки дня и поговорить по самому широкому кругу вопросов. Главное — это прямое общение один на один», — подчеркнул представитель Кремля.

25 января в Санкт-Петербург прибыл султан Ибрагим Исмаил. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что встретил высокого гостя в аэропорту Пулково согласно международному протоколу. Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.