Вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, пока на этот счет не было никаких индикаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли меняться состав переговорщиков от РФ.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.