Российский суд постановил арестовать Тимошенко

Российский суд постановил заочно арестовать украинского политика Юлию Тимошенко. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает ТАСС

По решению суда, подозреваемая по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России объявлена в международный розыск. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Тимошенко. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В ночь на 14 января следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. В итоге сотрудники детективного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.